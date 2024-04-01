В начале 2024 года аналитики Mabrian с помощью искусственного интеллекта установили, что самой популярной страной Европы среди туристов в этом году станет Италия. И пока самые популярные города вроде Рима или Венеции ломятся от толп путешественников, другие менее раскрученные регионы пытаются привлечь туристов.
Например, регион Умбрия в центральной Италии пополнился новой туристической достопримечательностью, которая может заинтересовать туристов, пишет CNN Travel.
Новый пешеходный мост Ponte Tibetano ("Тибетский мост"), подвешенный через ущелье, считается самым высоким в своем роде в Европе – его высота составляет 175 метров над пропастью. Он соединяет два идеальных места: средневековую деревню Селлано примерно в часе езды к юго-востоку от столицы региона Перуджи и Монтесанто, деревню на другом берегу реки Виджи в долине Вальнерина.
Прогулка по мосту длиной примерно 800 метров займет около 30-45 минут. При этом идти придется по отдельным брускам, что явно добавит туристам острых ощущений – всего нужно будет преодолеть около 1000 таких ступенек.
Из соображений безопасности туристов будет снабжать страховочным тросом, они должны будут иметь подходящую обувь и рост от 120 см.
Мост принимает максимум 90 посетителей в час, на данный момент бронирование открыто до 5 мая. Билеты стоит покупать онлайн – их стоимость составляет 25 евро.
Стоит также иметь ввиду, что в случае плохой погоды мост может быть закрыт.
Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2024 года откроется после реконструкции аэропорт Салерно Коста д’Амальфи, благодаря чему туриты получат возможность быстрее попасть в самый популярный туристический регион Италии.
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