Также объявлены десять самых безопасных бюджетных авиакомпаний

Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний 2020 года. Так, первое место уже второй год подряд занимает австралийская авиакомпания Qantas.

Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.

Второе и третье место занимают новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.

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Сервис также объявил десятку самых безопасных авиакомпаний и десять самых безопасных бюджетных авиакомпаний.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний

Qantas Airways

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

EVA Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

British Airways

Самые безопасные бюджетные авиакомпании

Air Arabia

Allegiant

EasyJet

Frontier

Jetstar Group

Jetblue

Ryanair

Vietjet

Westjet

Wizz Air

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Перевод: Екатерина Лиманская