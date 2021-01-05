Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний 2020 года. Так, первое место уже второй год подряд занимает австралийская авиакомпания Qantas.
Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.
Второе и третье место занимают новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.
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Сервис также объявил десятку самых безопасных авиакомпаний и десять самых безопасных бюджетных авиакомпаний.
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний
- Qantas Airways
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Emirates
- EVA Air
- Etihad Airways
- Alaska Airlines
- Cathay Pacific Airways
- British Airways
Самые безопасные бюджетные авиакомпании
- Air Arabia
- Allegiant
- EasyJet
- Frontier
- Jetstar Group
- Jetblue
- Ryanair
- Vietjet
- Westjet
- Wizz Air
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