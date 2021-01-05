Иллюстрация REUTERS

Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний 2020 года. Так, первое место уже второй год подряд занимает австралийская авиакомпания Qantas.

Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.

Второе и третье место занимают новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.

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Сервис также объявил десятку самых безопасных авиакомпаний и десять самых безопасных бюджетных авиакомпаний.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний

  • Qantas Airways
  • Qatar Airways
  • Air New Zealand
  • Singapore Airlines
  • Emirates
  • EVA Air
  • Etihad Airways
  • Alaska Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • British Airways

Самые безопасные бюджетные авиакомпании

  • Air Arabia
  • Allegiant
  • EasyJet
  • Frontier
  • Jetstar Group
  • Jetblue
  • Ryanair
  • Vietjet
  • Westjet
  • Wizz Air

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Перевод: Екатерина Лиманская