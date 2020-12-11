Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", повернул обратно в Беларусь.

Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

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Об этом сообщают пресс-служба "Борисполя" в Facebook и пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии "Громадське".

"В связи со сложными погодными условиями в Международный аэропорт" Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета", - говорится в сообщении.

Например, самолет из Минска, который должен был приземлиться в" Борисполе", повернул обратно в Беларусь.

В "Жулянах" рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.

"Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева", - подчеркнула Богданенко.

Что этому предшествовало

Ситуация на дорогах столицы осложнилась накануне вечером. Из-за сильного гололеда в Киеве произошло немало ДТП и образовались огромные пробки.

Сегодня утром также произошел сбой в работе фуникулера. Из-за погоды он был приостановлен, движение возобновили в 8:00.

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Автор: УНИАН