Пробки в Киеве: движение на столичных дорогах сковал гололед (карта, видео)

Для недопущения совершения ДТП и устранения пробок коммунальщики уже ввели временное ограничение движения. Спасатели предупредили о ледяном дожде.

Пробки в Киеве - столицу обездвижил гололед: карта, видео / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Движение в центре и окрестностях Киева фактически остановилось вследствие неблагоприятных погодных условий.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps и подтверждают спасатели в Telegram.

По состоянию на 17:00 автомобильное движение замедленное вдоль Набережного (включая Гаванский мост), Днепровского и Столичного шоссе, на въезде на Южный и Северный мосты со стороны правого берега и по обе стороны на мосту «Метро».

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Покраснела также одна из полос дороги по Богатырской. Пробки образовались и по проспекту Победы в районе станций метро площади Льва Толстого, Золотых ворот и Университета.

Транспорт стоит в Голосеевском районе. Движение затруднено на выезде в Вишневое, Жуляны, Софиевскую Борщаговку. Сложно проехать и по Кольцевой.

Среди причин сложной ситуации - погодные условия. По утверждению очевидцев, на Одесской и Ирпенской трассах уже образовался настоящий каток.

Для недопущения совершения ДТП и устранения пробок коммунальщики ввели временное ограничение движения, чтобы обработать дороги, пишут в пресс-службе ГСЧС в Telegram. Спасатели предупредили граждан о ледяном дожде.

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