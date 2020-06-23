Украинская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Херсон с билетами по 500 гривень

При наличии багажа стоимость билета возрастет.

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов от 500 грн в одну сторону на внутренние рейсы из Львова в Херсон, которые начнут выполняться в июле.

Об этом сообщает avianews. Согласно расписанию авиакомпании, она запустит полеты между городами с 4 июля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737-800.

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Билеты от 500 грн продаются по тарифу Basic и включают перевозку только ручной клади 7 кг. Перелет по тарифу Standard, который позволяет сдавать в багаж чемодан до 23 кг, стоит от 730 грн.

Вылеты из Львова будут выполняться в 15:55 с прилетом в Херсон в 17:20. Обратный рейс из Херсона запланирован на 18:20 с прибытием во Львов в 19:50. Время в пути составит 1,5 часа.

Новый маршрут доступен для бронирования в июле, августе и до середины сентября.

Как сообщал УНИАН, на днях львовский аэропорт возобновил международные рейсы.

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