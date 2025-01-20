Планирование новой столицы началось в 1986 году, когда был заключен контракт с гавайской архитектурной фирмой.

Нгерулмуд является столицей тихоокеанского островного государства Палау - и это одна из наименее населенных столиц в мире с 390 жителями.

Как пишет Daily Express, первоначально Корор был столицей Палау и остается ее коммерческим центром. Однако планы по переносу правительственных учреждений в Нгерулмуд начались в 1986 году, и к 2006 году столица была официально перенесена после открытия величественных купольных зданий. Несмотря на свой статус, Нгерулмуд остается в основном необитаемым, что принесло ему репутацию уникальной столицы из-за его малочисленности и минимальной активности.

Решение о переносе столицы из Корора было принято в соответствии с конституцией страны в 1979 году, которая предписывала Национальному конгрессу Палау создать постоянную столицу в Бабелдаобе в течение десяти лет.

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Отмечается, что планирование новой столицы началось в 1986 году, когда был заключен контракт с гавайской архитектурной фирмой. Прогресс был медленным из-за нехватки инженеров и архитекторов в Палау и необходимости импортировать большую часть строительных материалов.

Только в начале 2000-х годов Палау получил кредит в размере 20 миллионов долларов от Тайваня в попытке укрепить отношения между двумя странами.

Комплекс, который обошелся более чем в 45 миллионов долларов, включает отдельные здания для Келулау (законодательного органа страны) эпохи Олбиил, а также судебную и исполнительную ветви власти, все они соединены центральной открытой площадью.

Официальное открытие состоялось 7 октября 2006 года, на нем присутствовало более 5000 человек. Вскоре после этого правительственные чиновники переместили свои офисы из Корора в Нгерулмуд.

Однако в 2013 году здание Капитолия, неподходящее для местного климата, ввергло Палау в долги, а неисправность вентиляционной системы недавно привела к заражению плесенью.

В апреле 2013 года в рамках мер по сокращению расходов почтовое отделение Нгерулмуда было окончательно закрыто. Открытое в декабре 2011 года, оно было одним из двух в стране (второе находилось в Короре). За 16 месяцев работы расходы превысили 30 000 долларов, а доходы, в основном от марок, составили менее 2000 долларов.

Интерестно, что Нгерулмуд - единственный населенный пункт в Палау, имеющий собственный почтовый индекс, в то время как остальная часть страны использует только один номер.

В июле 2014 года Нгерулмуд стал местом официального открытия 45-го Форума тихоокеанских островов. Несмотря на это, большинство мероприятий форума проходило в Короре, а выездная резиденция лидера прошла в штате Пелелиу.

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