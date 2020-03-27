В Индонезии, Индии, Перу и на острове Палау застряли около тысячи украинцев

На Бали остаются около 700 украинцев , на Гоа - 154, в Перу - полсотни, на острове Палау - 9 украинцев.

МИД будет делать все возможное для возвращения почти тысячи украинских граждан, которые застряли на Бали в Индонезии, на курорте Гоа в Индии, в Перу и на острове Палау.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении к украинцам, которые остаются за рубежом в условиях прекращения авиационного сообщения начиная с 28 марта.

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"Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь, с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Но мы ни в коем случае в Министерстве иностранных дел не прекращаем оказывать вам помощь. Мы знаем , что на Бали вас 700, на Гоа 154 полсотни людей в Перу, а также на острове Палау в Тихом океане есть 9 наших граждан", - сказал Кулеба.

По словам министра, МИД известно о каждом украинце, который нуждается в защите, помощи и желает вернуться домой.

"Мы знаем, что вы приложили максимум усилий, попытались зарегистрироваться на рейсы, вы искали возможность вернуться. Мы помогали вам чем могли. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение сроков пребывания в странах, где вы находитесь, и будем заниматься решением этих проблем. Я хочу вам сказать одно: МИД вас не оставляет. Мы ищем возможности вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение. Для тех, кто застрял за рубежом в настоящее время, мы будем оказывать максимальную помощь", - заверил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в МИД заявили, что на Бали 740 украинцев ожидают эвакуации "Катарскими авиалиниями" в Катар для пересадки на самолет украинской компании SkyUp. Ожидалось решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту с Денпасара (Бали) в город Доха (Катар).

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