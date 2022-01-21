Друзья, напоминаем вам, что в условиях "красной" зоне карантинных ограничений, отдых на курорте "Буковель" доступен исключительно для лиц, которые прошли полную вакцинацию или имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Обязанностью администрации курорта является проверка наших гостей на предмет соблюдения данных условий.

Для того чтобы сделать отдых удобным и комфортным, курорт разработал систему идентификаторов безопасного гостя, который существенно упрощает процедуру подтверждения. Согласно данной системе, гости курорта проходят подтверждение своих документов 1 раз. Это может быть при заселении в отель, при покупке ski-раѕѕів в кассах курорта, получении прокатного снаряжения, прохождении экспресс-теста, других местах, приспособленных администрацией курорта для такой идентификации.

После подтверждения своего COVID-статуса, лицо получает идентификатор безопасного гостя,- наклейку, которую он закрепляет на видном месте (верхней одежде, шлеме и т. д. ). Данная наклейка будет сигнализировать работникам курорта и компетентным органам, что человек прошел COVID-проверку и является безопасным для окружающих.

При наличии данной наклейки, гости курорта смогут не подтверждать каждый раз свой COVID-статус для персонала на подъемниках, ярмарках, других сервисах и аттракционах, которые находятся на открытом воздухе.

Получите ваш идентификатор безопасного гостя сейчас и наслаждайтесь отдыхом без дополнительных ограничений!

Места, где вы сможете получить идентификатор безопасного гостя, имеют название "Центры валидации". Вот перечень мест, которые в них входят:

кассы курорта;

прокатные пункты курорта;

туристический центр ТК "Буковель";

рецепция отеля "Буковель";

рецепции гостиниц-партнеров;

лаборатории и медпункт курорта;

информационные центры курорта.

Ищите места выдачи идентификаторов со следующим изображением:

Внимание!

Процедура получения идентификатора безопасного гостя, как и сама наклейка, бесплатна! В случае, если вы потеряли или повредили ваш идентификатор, вы сможете снова пройти процедуру верификации в любом месте выдачи и получить его снова.

Наклейка-идентификатор безопасного гостя не работает при входе и нахождении в кафе, ресторанах, других сервисах, находящихся внутри помещений. Для них действует система проверки на входе, предусмотренная положениями Минздрава.

При желании или служебной необходимости компетентные органы могут и имеют право выборочно проверять гостей курорта на предмет их права пребывания и отдыха в местах, находящихся в "красной" зоне карантинных ограничений. Даже при наличии наклейки-идентификатора безопасного гостя. Просим с пониманием относиться к данным процедурам и быть готовыми (иметь при себе документы) при необходимости засвидетельствовать ваше право на пребывание и отдых в красной зоне.

Желаем вам приятного и безопасного отдыха в Буковеле – сердце Карпат!