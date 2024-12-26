Ракета была выпущена по рейсу 8432 во время работы беспилотника над Грозным.

Причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане в среду стало попадание в лайнер российской ракеты "земля-воздух". Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По их данным, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время работы беспилотника над Грозным. При этом осколки поразили пассажиров и экипаж, когда взорвались рядом с самолетом в полете.

Правительственные источники сообщили изданию, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

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Согласно данным, системы GPS-навигации самолета не работали на всей траектории полета над морем. Ракета якобы была выпущена из ЗРК "Панцирь-С".