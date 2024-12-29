У пострадавших диагностировали травмы и переломы.

В авиакатастрофе, которая произошла 29 декабря в аэропорту Муан, что в Южной Корее, выжили двое бортпроводников - 33-летний мужчина и 25-летняя женщина. Известно, что в результате катастрофы погибли 179 человек, пишет Yonhap news agency.

33-летний бортпроводник по фамилии Ли был госпитализирован в больницу в соседнем городе Мокпхо, позже его перевели в столичную больницу Университета Эвха Воманс.

"Когда я проснулся, я уже был спасен", - сообщил он врачам.

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Директор больницы Джу Вунг подчеркнул, что не расспрашивал у пациента детали аварии, ведь считает, что это не поможет его выздоровлению.

"Он полностью способен общаться. Пока нет никаких признаков потери памяти или чего-то подобного", - подчеркнул врач.

Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии после того, как у него диагностировали многочисленные переломы.

В то же время другая пострадавшая, 25-летняя стюардесса, по фамилии КУ, проходила лечение в медицинском центре "Асан", что на востоке Сеула (столица Южной Кореи - УНИАН).

Сейчас ее состояние стабильное, несмотря на то, что она получила травмы лодыжки и головы. Больше медики ничего не рассказали о состоянии женщины.

Авиакатастрофа в Южной Корее - что известно

Как писал УНИАН, спасатели идентифицировали тела 179 жертв, погибших в результате авиакатастрофы в Южной Корее. Известно, что самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с барьером в аэропорту округа Муан, который расположен на юго-западе страны.

В то же время авиационный эксперт Дэвид Лермонт заявил, что если бы там не было стены, в которую врезался самолет, все были бы живы. По его словам, без нее самолет соскользнул бы, даже если бы у него отказали шасси.

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