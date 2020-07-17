МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых рейсах

Ограничения уже действуют на регулярных и чартерных рейсах МАУ в Турцию и ОАЭ.

МАУ уменьшила размеры и вес ручной клади на рейсах в некоторые страны из-за требования властей этих государств.

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает avianews.com.

По его словам, габариты уменьшены с привычных 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вес с 7 до 5 кг.

Это сделано для того, чтобы сумка могла разместиться под впереди стоящим креслом, а пассажиры не создавали очереди в салоне во время посадки и высадки при использовании багажных полок для большой ручной клади.

Ограничения уже действуют на регулярных и чартерных рейсах МАУ в Турцию и ОАЭ. Также они будут введены на маршрутах в Италию и Азербайджан после планируемого на август перезапуска полетов в эти страны.

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Если ручная кладь пассажира превышает новые ограничения, но подходит по параметрам стандартных правил авиакомпании, ее можно бесплатно сдать в багаж на стойке регистрации и получить на багажной карусели в аэропорту прилета.

Также МАУ, по словам Дыхне, полностью отказалась от приема оплаты за товары и услуги на борту самолета наличными. Теперь это можно сделать только банковскими картами.

Свое решение авиакомпания аргументировала тем, что наличные являются переносчиками бактерий и вирусов и могут потенциально угрожать здоровью пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обнародовала уточненную программу полетов на август 2020 года на внутренних и международных рейсах.

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