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Италия запретила ручную кладь на всех авиарейсах

21:36, 28 июня 2020
Новости туризма
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Ручную кладь можно будет бесплатно сдать в багажное отделение / фото avia-mir.ru

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Об этом сообщает The Local.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед вами, по-прежнему разрешены.

Как сообщается, данный запрет направлен ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут сдавать ручную кладь в багажное отделение, за это пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату.

Ранее УНИАН сообщал, куда и при каких условиях смогут летать украинцы.

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