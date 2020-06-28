Италия запретила ручную кладь на всех авиарейсах

Запрет связан с пандемией коронавируса.

Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах с пятницы 26 июня.

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Об этом сообщает The Local.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед вами, по-прежнему разрешены.

Как сообщается, данный запрет направлен ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут сдавать ручную кладь в багажное отделение, за это пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату.

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