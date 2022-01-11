Обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира.

Украина за 2021 год поднялась с 37 на 35 место в рейтинге паспортов мира, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом.

Обладатели украинского паспорта на данный момент могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира, свидетельствуют опубликованные 11 января 2022 года данные Индекса паспортов мира на I квартал от компании Henley & Partners.

Если говорить о лидерах рейтинга, то паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

В то же время стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса на деле гораздо меньше стран открыты для туристов.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacПри этом, говорится в отчете, последние результаты Индекса паспортов мира демонстрируют самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад. Без учета меняющихся и временных ограничений, связанных с коронавирусом, владельцы паспортов двух азиатских стран, Японии и Сингапура, теперь могут въезжать в 192 пункта назначения без визы или с визой по прибытии – на 166 больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте индекса.

Согласно данным индекса, который ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений, граждане разных стран могли в среднем посетить 57 стран в 2006 году без предварительного получения визы. Сегодня это число возросло до 107, но за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса могут перемещаться без визы только по 50 направлениям.

Как сообщал УНИАН, в целом по состояние на середину декабря 2021 года для украинцев открыты границы 160 стран мира, в том числе при условии получения визы.