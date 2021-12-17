Сейчас украинцы могут въезжать в 108 стран по безвизовому режиму и до 52 - по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытию.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что продолжает работу, чтобы полноценно восстановить туристические поездки за границу для украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Все мы помним ужасы тотального мирового локдауна прошлого года. Мы выучили урок и в этом году не допустили и минимизировали возможности ограничений путешествий для украинцев", - сказал Кулеба.

При этом, глава МИД отметил, что удалось сохранить возможности путешествий в большей части стран Евросоюза даже после решения Совета ЕС об исключении Украины из "зеленого" списка в ноябре.

Читайте такжеИталия с 16 декабря закрывается для туристов из Украины"И уверяю, мы продолжим эту работу, а взаимные поездки будут возобновлены полноценно, как только позволит эпидемическая ситуация", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД сказал, что в 2021 году, несмотря на многие препятствия, была расширена свобода путешествий для украинцев и работа над введением новых безвизовых режимов продолжается.

"По состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. Безвиз - в 108 государств и территорий. В 52 страны - по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытию. Конечно, есть ограничения из-за пандемии COVID, но в целом картинка очень позитивная для тех, кто хочет и любит путешествовать", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в 2021 году было заключено и расширено 6 безвизовых режимов.

"Вступили в силу четыре международных договора Украины в сфере либерализации визового режима с Гренадой, с Сербией, с Перу, с Сент-Винсент и Гренадинами. Франция и Нидерланды расширили действие безвиза для украинцев на свои заморские территории", - отметил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, власти Греции с 19 декабря вводит требование для всех туристов предоставить результат ПЦР-тестирование на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.

Автор: Виталий Саенко