Отмечается, что МАУ осуществляет полеты в аэропорты «Хитроу» и «Гэтвик» шесть раз в неделю.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) продолжит осуществлять рейсы из Великобритании, где недавно выявили новый штамм коронавируса, в Украину, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что МАУ осуществляет полеты в аэропорты «Хитроу» и «Гэтвик» шесть раз в неделю.

Пресс-служба подчеркнула, что авиакомпания применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, на сегодняшний день между Украиной и Великобританией существует визовый режим, что в свою очередь значительно ограничивает количество пассажиров между странами.

Рейсы из Великобритании выполняются в настоящее время преимущественно для возвращения украинцев с учебы и работы из-за границы домой на рождественские и новогодние каникулы.

«Это конституционное право страны - вернуть своих граждан домой. Не хочется повторения весеннего сценария с эвакуационными рейсами», - прокомментировали в компании.

Также пресс-служба сообщила, что, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, правительство Украины будет вести мониторинг ситуации.

В настоящее время перелеты между Украиной и Великобританией осуществляют, кроме МАУ, еще два международных авиаперевозчика, что позволяет пассажирам выбрать удобный аэропорт вылета в Великобритании, время вылета, стоимость билета.

Новый вид коронавируса в Британии: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это фактически означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

22 декабря заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет запрещать въезд путешествующим из Великобритании.

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Автор: Павел Степанец