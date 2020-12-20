В ВОЗ обещают раскрыть новую информацию о новой разновидности COVID19.

ВОЗ находится в тесном контакте с британским правительством по поводу обнаружения новой разновидности коронавируса.

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«Мы держим близкий контакт с чиновниками Великобритании относительно новой разновидности вируса COVID19. Они будут продолжать делиться информацией и результатами исследований. Мы будем держать в курсе государства-участники по мере того, как будем узнавать больше о характеристиках разновидности вируса и любые последствия», - указано в сообщении организации в Twitter.

В то же время организация призывает людей соблюдать все правила предотвращения распространения вируса и выполнять указания национальных правительств.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter написал что за новый вид вируса риски повысились, поэтому стране придется отказаться от планов на Рождество.

Как сообщает ТСН, на брифинге Джонсон заявил, что новый вирус может быть на 70% более заразным.

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Автор: Дмитрий Захаров