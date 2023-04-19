Самолет авиакомпании Austrian Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Вены через два часа полета в Нью-Йорк из-за поломки пяти из восьми туалетов на борту.
Как пишет The Guardian, на борту восьмичасового рейса Boeing 777 находились около 300 человек. Экипаж решил развернуться после того, как обнаружил, что из-за технической проблемы вода в туалетах не смывалась должным образом.
Пострадавшие пассажиры были пересажены на другие рейсы.
В авиакомпании утверждают, что раньше на рейсах Austrian Airlines такой проблемы не было. С тех пор самолет был отремонтирован и снова в строю.
Как сообщал УНИАН, ранее пилот авиакомпании easyJet совершил разворот на 360 градусов над океаном, чтобы все пассажиры на борту смогли увидеть невероятное северное сияние.
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