Austrian Airlines вводит проездной на рейсы в 60 городов

Минимальная стоимость проездного City Pass начинается от 449 евро, Europe Pass – от 799 евро.

Авиакомпания Austrian Airlines вводит специальный проездной на рейсы в 60 городов Европы, Азии и Северной Африки, в том числе – в Одессу.

Об этом сообщает usionline.com.

Читайте также"Роза Ветров" отказалась от идеи полетов из Ивано-Франковска в БухарестПроездные будут двух типов. Первый (City Pass) позволяет совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом, второй (Europe Pass) – между Веной и любым из городов списка.

Проездной будет действовать в течение года и позволит совершить 10 перелетов. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, то изменить дату полета или вернуть билет он уже не сможет.

Минимальная стоимость проездного City Pass начинается от 449 евро (45 евро за перелет), Europe Pass – от 799 евро (80 евро за перелет).

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