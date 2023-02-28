В начале этой недели полярное сияние можно было увидеть во многих северных странах.

Пилот авиакомпании easyJet совершил поворот на 360 градусов над океаном в ночь на 27 февраля 2023 года, чтобы все пассажиры на борту смогли увидеть невероятный вид на северное сияние.

Об этом рассказал один из пассажиров самолета Адам Гровз, летевший из исландского Рейкьявика в аэропорт Манчестера, пишет The Independent.

"Огромная благодарность пилоту EasyJet рейса EZY1806 из Рейкьявика в Манчестер, который совершил разворот на 360 градусов посреди полета, чтобы все пассажиры могли увидеть невероятное северное сияние", – написал мужчина в своем Twitter.

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Гровз, приехавший в Исландию в отпуск, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, рассказал, что на даты их путешествия была высокая вероятность увидеть северное сияние. Тем не менее, на протяжении всего их пребывания в Исландии была сильная облачность, поэтому с земли они не могли его увидеть. Уже на обратном пути они получили такую возможность, когда летели в самолете домой над облаками.

Также измененным маршрутом самолета поделился сервис FlightRadar24 в своем Twitter.

При этом в FlightRadar24 пояснили, что пилотам самолетов разрешают делать отклонения от маршрута во время полета, если они получат перед этим разрешение от диспетчеров.

Отметим, в начале этой недели полярное сияние можно было увидеть во многих северных странах.

Как ранее сообщал УНИАН, увидеть северное сияние – это одна из главных фантазий, которые имеют туристы.

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