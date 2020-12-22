Музыкальные мероприятия также запрещены, так как после 22:00 музыка должна быть выключена.

В отелях Турции запретили проведение развлекательных мероприятий на Новый год.

Читайте такжеВ 2020 году Турцию посетили около миллиона украинцевОб этом сообщает пресс-служба полиции Турции. В полиции отметили, что перед Новым годом начала появляться реклама новогодних мероприятий с участием ведущих, музыкальными группами. Согласно карантинным ограничениям, это запрещено в стране.

Правоохранители напомнили, что в Турции во время карантина запрещается: празднование Нового года в отелях и ресторанах при них. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах. В сообщении отмечается, что в ходе таких мероприятий трудно сохранять социальную дистанцию.

Также было запрещено рекламировать подобные мероприятия и продавать туры на них.

Музыкальные мероприятия также запрещены, так как после 22:00 музыка должна быть выключена. Ни при каких условиях ее работа разрешена не будет.

Кроме того, будут приняты меры, чтобы клиенты, остановившиеся в отелях / объектах размещения, не собирались в толпы. Особое внимание этому вопросу будет уделяться во время еды. Аудиторская деятельность за соблюдением этих мер будет усилена.

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Автор: Ирина Погорелая