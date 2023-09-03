Путешествия в Антарктиду становятся все более популярными среди туристов.

Украинские полярники с Антарктической исследовательской станции "Академик Вернадский" поделились важными советами относительно путешествий на ледяной континент, которые стоит учесть даже опытным путешественникам.

Топ-5 фактов об антарктическом туризме опубликован на официальной Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

1. Для туристов открыты не все участки Антарктики. За последние годы количество антарктических туристов удвоилось – например, в сезоне 2022-2023 их количество достигло более 72 тысяч человек. Впрочем, поскольку не все гости континента соблюдают правила его посещения и уважают природу, вытаптывая растения и мешая вспышками камер гнездованию местных птиц, страны-стороны Договора об Антарктике периодически определяют наиболее уязвимые районы, куда можно заходить только ученым для исследований.

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2. Времена года – наоборот. Поскольку Украина лежит в Северном полушарии, а Антарктика – в Южном, наши времена года противоположны. Антарктическая зима длится с июня по август, а лето – с декабря по февраль. Именно антарктическое лето является туристическим сезоном.

3. Самый популярный вид туризма – морские круизы в районе Антарктического полуострова. Именно здесь расположена станция "Академик Вернадский", и до пандемии она была одной из самых посещаемых – за сезон ученые принимали до 4 тысяч гостей, преимущественно иностранцев. Морские круизы обычно совершаются на больших судах или небольших яхтах. В этом сезоне заход на станции был доступен только для яхт с разрешения бейскомандера.

4. Путь от Украины до Антарктики длится около недели. На продолжительность доезда существенно влияют вид транспорта и "ковидные" правила. Сейчас самый быстрый маршрут в район Антарктического полуострова такой: наземным транспортом в Польшу, далее самолетами в Чили (порт Пунта-Аренас) или в Аргентину (порт Усвая (Ушуайя). Оттуда уже морским транспортом надо пересечь штормовой пролив Дрейка и выйти к южным Шетландским островам – это и будет первая наземная точка Антарктики.

5. Путешествие на самый южный континент – недешевое удовольствие. Из-за растущей популярности антарктического туризма в 1991 году была создана Международная ассоциация антарктических туристических операторов. Сейчас в нее входят более 100 фирм, имеющих право организовывать путешествия в Антарктику. Из-за сложной логистики, портовых сборов и повышенных требований к безопасности стоимость такого тура является немалой и в среднем составляет около 10 тысяч долларов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" – что известно

Единственная украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией, а главное ее назначение – научные исследования в Антарктиде.

Станция была основана британцами в 1947 году под названием "Фарадей". В феврале 1996 года она была передана Украине за символическую цену в один фунт стерлингов и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского.

Сейчас на станции работает 28-я годовая украинская антарктическая экспедиция, которая сменила там своих предшественников в апреле 2023 года.

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