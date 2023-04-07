7 апреля полярники после года работы в Антарктике отправились домой. Вместо этого к работе приступила 28-я экспедиция.

На станции "Академик Вернадский" состоялась очередная ротация годовых экспедиций полярников – 28-я приступила к работе, а 27-я возвращается на родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального антарктического научного центра, это уже вторая ротация украинских зимовщиков с начала войны.

"Несмотря на большую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы двигаемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых длятся уже десятилетия и очень ценны для глобальной науки. В этом сезоне также удалось начать несколько новых исследований в международных коллаборациях и завершить насущные работы по модернизации станции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 7 апреля полярники после года работы в Антарктике отправились домой. Вместе с ними возвращаются участники сезонного отряда, которые выполняли технические и научные задачи в течение нескольких месяцев.

Вместо этого к работе на "Вернадском" приступила 28-я экспедиция. Ближайший год эта команда будет проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать жизнедеятельность станции.

"Сейчас мы провели плановую ротацию годовых экспедиций и продолжаем выполнять антарктическую миссию", – сказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Он рассказал, что второй год подряд пересменку украинских антарктических экспедиций обеспечивает собственное судно - научно-исследовательский ледокол "Ноосфера". В марте он доставил из Чили на "Вернадский" 28-ю украинскую арктическую экспедицию (УАЭ), а ныне с 27-й и сезонным отрядом на борту направляется в Южно-Африканскую Республику. По дороге, на острове Кинг-Джордж, судно заберет также польскую экспедицию с их станции "Арцтовский". Из Кейптауна полярники самолетами отправятся в Польшу, а после этого наземным транспортом будут возвращаться в Украину.

"Ноосфера" также доставила полярникам годовой запас продуктов, горючего и других необходимых вещей. Со станции же судно забрало большое количество мусора.

"Поскольку Антарктида - это экологический заповедник, то человек не может здесь ничего оставлять после себя. Во время зимовки весь мусор сортируется и хранится на специальной площадке. Часть пластика измельчается и переплавляется на сувениры", - добавили в пресс-службе.

Станция "Академик Вернадский"

зима в Антарктике в районе станции "Академик Вернадский" в прошлом году стала самой теплой за все время наблюдений. Средняя температура воздуха за зиму составляла -2,13°с, что на 0,4°с теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в 1998 году.

Для сравнения, еще полвека назад привычной для этих краев была среднезимняя температура около -10°С. Самую низкую среднезимнюю температуру зафиксировали в 1958 году: -17,43°с. Тогда же, в августе, была отмечена и самая низкая температура воздуха за все более 70 лет наблюдений: -43,3°с.

Как и в 1998-м, в 2022 из-за теплой зимы вокруг "Вернадского" не образовалось ледового покрова, а лишь время от времени акваторию "запаковывал" плавучий битый лед. Поэтому украинские полярники могли поддерживать навигацию и проводить морские научные исследования почти на протяжении всей антарктической зимы.

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