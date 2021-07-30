Два пожарных самолета Ан-32П совершили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи курортной Анталии.

Два самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже приступили к тушению очагов лесных пожаров в Турции, куда они прибыли сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вечером 30 июля, с 19:30 по 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров, совершили первые два сбросы воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах близ Анталии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 июля Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

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Посадку воздушные суда ГСЧС совершили в аэропорту "Газипаша Алания".

31 июля самолеты продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий, добавили в ведомстве.

28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

По состоянию на 29 июля информации о пострадавших украинцах от пожаров на юге Турции не было.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Автор: Тамара Отовская