Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса.
Читайте такжеВ ООН рассказали о шокирующих убытках индустрии туризма из-за коронавирусаОб этом говорится сообщении Всемирной туристской организации ООН. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.
«Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года привело к потере 440 млн международных поездок и около $460 млрд доходов для международного туризма. Это примерно в пять раз больше, чем убытки международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса»,— говорится в сообщении, передает kommersant.
Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где турпоток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 57%, а в Америке — на 55%.
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