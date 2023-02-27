Из-за разницы в ширине путей в Украине и ЕС по этому маршруту курсируют только вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.

"Укрзализныця" с 1 марта 2023 года добавляет вагон класса RIC к наиболее популярному рейсу №67/68 "ЦКиев – Варшава Всходня", билеты на который обычно очень трудно купить.

В направлении из Варшавы в Украину увеличенное количество вагонов отправится 2 марта, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Дополнительные билеты будут доступны исключительно в приложении "Укрзализныци" завтра ровно в 08:00 – напоминаем, сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более 4 билетов в одни руки", – сообщили железнодорожники.

Как пояснили в "Укрзализныце", из-за расхождения в ширине путей и необходимости перестановки вагонных тележек на границе по этому маршруту курсируют исключительно вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.

Также в пресс-службе напомнили о новом рейсе №19/20 "Киев – Хелм" с удобной пересадкой на Варшаву. Оба указанные рейса отправляются из Киева одновременно в 18:14 ежедневно, в Хелма прибывают в 4:55, а в Варшаву – в 10:12.

Кроме того, недавно был назначен новый поезд №73/74 "Харьков – Перемышль", который также делает остановку в Киеве.

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