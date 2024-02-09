Власти Непала решили радикальным образом бороться с загрязнением высочайшей горы в мире.

Альпинисты после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест теперь будут обязаны приносить свои экскременты в специальных мешках обратно в базовый лагерь.

Таким образом власти Непала отреагировали на растущее число жалоб на количество отходов человеческой жизнедеятельности, устилающих маршруты на гору, которые не могут естественным образом разложиться из-за экстремально низких температур, пишет BBC.

"Наши горы начали вонять... Мы получаем жалобы на то, что на камнях видны человеческие испражнения, а некоторые альпинисты заболевают. Это неприемлемо и подрывает наш имидж", – заявил председатель сельского муниципалитета Пасанг Лхаму Мингма Шерпа.

Сообщается, что новое правило начнет действовать накануне начала сезона скалолазания в Непале, который продлится с марта по май. Альпинисты будут обязаны покупать в базовом лагере мешки для фекалий, которые будут "проверены по возвращении". Каждому человеку будет выделено два мешка, рассчитанных на многократное использование. Мешки будут содержать химикаты, благодаря которым человеческие отходы будут затвердевать, а их запаз значительно уменьшится.

Правило будет распространяться на альпинистов, покоряющих горы Эверест и Лхоцзе, соединенные между собой так называемым Южным седлом. По данным Комитета по контролю за загрязнением Сагарматхи, на данный момент между первым лагерем, расположенным у подножия Эвереста, и четвертым лагерем, который находится в Южном седле ближе к вершине, разбросано около трех тонн человеческих отходов. Причем половина этого количества находится именно в Южном седле.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном фонде Шотландии заявили, что популярная живописная долина в Шотландии Гленко превращается в зону "биологической опасности" из-за туристов, которые испражняются в неотведенных для этого местах.

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