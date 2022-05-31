"Укрзализныця" на данный момент продает билеты не раньше, чем за 20 дней до выезда.

Сейчас в Украине можно купить билеты на поезда не раньше, чем за 20 дней до совершения поездки.

Об этом ответили на запрос корреспондента УНИАН на "горячей линии" "Укрзализныци".

Это связано с тем, что в условиях военного времени национальному железнодорожному перевозчику трудно планировать маршрутную сетку заблаговременно, в том числе учитывая потребности в организации эвакуационных рейсов, пояснили представители "Укрзализныци".

В то же время в колл-центре "Укрзализныци" сообщили, что вскоре срок старта продажи билетов на поезда может быть увеличен с 20 до 30 дней.

Отметим, сейчас билеты на поезда в Украине можно купить в кассах на вокзалах, а также онлайн – на сайте "Укрзализныци", через чат-боты перевозчика в Telegram и Viber, а также в "Приват 24".

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