Сейчас в Украине можно купить билеты на поезда не раньше, чем за 20 дней до совершения поездки.
Об этом ответили на запрос корреспондента УНИАН на "горячей линии" "Укрзализныци".
Это связано с тем, что в условиях военного времени национальному железнодорожному перевозчику трудно планировать маршрутную сетку заблаговременно, в том числе учитывая потребности в организации эвакуационных рейсов, пояснили представители "Укрзализныци".
В то же время в колл-центре "Укрзализныци" сообщили, что вскоре срок старта продажи билетов на поезда может быть увеличен с 20 до 30 дней.
Отметим, сейчас билеты на поезда в Украине можно купить в кассах на вокзалах, а также онлайн – на сайте "Укрзализныци", через чат-боты перевозчика в Telegram и Viber, а также в "Приват 24".
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