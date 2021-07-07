Многие украинцы уже столкнулись с неприятными "сюрпризами".

Украинцев на отдыхе в этом году как никогда атаковали различные "гады". Туристов поджидают морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы.

Об этом пишет Обозреватель.

Любимый среди украинцев курортный городок Приморск в Запорожской области в этом году удивил неприятным сюрпризом. Отдыхающим, чтобы попасть на пляж, необходимо пройти мост через лиман, который пришелся по вкусу змеям.

"Кумовья купили рядом дачный домик, ну а мы, чтобы полноценно отдохнуть, решили остановиться в частном пансионате. Днем дети остались в номере с мамой, а я решил" устроить заплыв ". И вот я плыву, а рядом- змея! И она кого-то ест! " – поделился своими впечатлениями турист из Киева Олег Константинов.

Местные жители рассказали ему, что змеи живут в лимане в камышах, но когда им не хватает еды, то они ползут пляж в море, где "охотятся" на мелкую рыбку.

При этом отдыхающим не дают покоя морские блохи. Они поджидают нерадивых туристов не только на берегу Азовского, но и Черного моря. Мелкие ракообразные кусаются в воде, из-за чего на коже появляются красные пятна и даже волдыри. Укус морской блохи может вызвать анафилактический шок, если у человека есть аллергии.

Не оставляют в покое всякие "гады" киевлян и гостей столицы. В Оболонском районе в озере Редькина обнаружили водяного скорпиона. На первый взгляд безобидное насекомое может привести к смерти человека. Если он укусит на глубине, превышающей рост человека, то пострадавший может утонуть. После укуса непроизвольно сокращаются мышцы, что похоже на судорогу, и человек может утонуть. Кроме того, укус скорпиона может вызвать аллергию.

Как ранее сообщал УНИАН, уникальное озеро расположилось в Ривненской области. Туда туристы едут как со всей Украины, так и из Европы, но добраться до озера – испытание не из простых.

Несмотря на свою привлекательность и уникальность многие туристы не любят там отдыхать, а причиной тому стало буквально отсутствие дороги. Участок дороги от Села Собещицы сложно проехать на машине, а в селе Рудка и вовсе яма на яме. На расстояние в 15 километров до Белого озера приходится тратить около 40 минут.

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Автор: Анастасия Горбачева