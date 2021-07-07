Курортный город Херсонской области пользуется большим спросом в летний период.

Геническ - город районного значения в Херсонской области Украины, а также очень популярный морской курорт. Туристов привлекают невысокие цены и природное разнообразие: помимо моря, недалеко от города находится соленое озеро Сиваш и коса Арабатская стрелка. Сюда часто приезжают в оздоровительных целях.

Есть у курорта и свои минусы: туристы часто жалуются на грязную воду и медуз, незаконные постройки и плохой уровень сервиса. Условия проживания в частном секторе также вызывают много нареканий. УНИАН расскажет, какую сумму нужно готовить для отдыха в Геническе, и что вы получите за эти деньги.

Цены на отдых в частном секторе

Цены на частное жилье Геническа зависят от расстояния к морю и условий проживания. Самые дешевые домики на 4-6 человек с туалетом и душем на улице в 150 метрах от моря стоят от 100-150 гривень за сутки. Столько же придется отдать за комнату на базе отдыха советского типа.

Чуть дороже обойдутся квартиры: средняя цена на "однушку" в 200 метрах от моря составляет 250 грн/сутки. Дома на двоих с удобствами и беседкой во дворе у моря могут стоить от 400 гривень на сутки. В таком доме обычно присутствует телевизор, интернет, кондиционер и санузел в помещении.

Сколько стоят отели в Геническе

Номер без удобств со старым ремонтом и кухне и ванной на этаже обойдутся примерно в 80-100 гривень за одни сутки с человека. За номер с частичными удобствами недалеко от моря нужно платить от 150 гривень в день. Самые комфортные отели с бассейном и детской зоной на первой линии пляжа требуют платить за номер 500-700 гривень в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова