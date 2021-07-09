Путешественники должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации.

Власти Мальты с 14 июля запретили въезд в страну туристам, которые не сделали прививку от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Крис Ферн, пишет Times of Malta.

Все, кто собирается приехать после 14 июля, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.

"Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг", - заявил Ферн.

По его словам, большинство новых случаев заболевания COVID-19 на Мальте связаны с зарубежными поездками. Причем почти все новые заражения обнаруживают у людей, которые не были привиты.

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Также, по словам министра, новые случаи коронавируса обнаружили в девяти разных школах английского языка по всей стране. Из-за этого на Мальте с 14 июля также будут закрыты эти учебные заведения.

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Автор: Александр Топчий