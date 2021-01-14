Прибывшим иностранцам необходимо не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста на COVID-19, сделать второй тест, чтобы не соблюдать 10-дневную изоляцию.

В Эстонии с 15 января будут действовать новые правила въезда граждан из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии.

В частности, правительство утвердило распоряжение, регулирующее порядок тестирования до и после прибытия в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Читайте такжеХорватия обновила правила въезда для украинцев

"С 15 января начнет действовать порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными", - говориться в сообщении.

Также люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест – не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

"Правительство решило поднять показатель заражения, который требует самоизоляции по прибытии из достигших его стран. С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 тыс. населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно", - сказано в сообщении.

Вместе с тем правительство этой страны решило унифицировать сроки сдачи тестов для людей, путешествующих между Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией, со сроками, действующими в отношении других стран. Приезжая из Латвии, Литвы и Финляндии, тоже необходимо сделать тест не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, если есть желание освободиться от самоизоляции.

Отдых на фоне пандемии: новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко