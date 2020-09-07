В то же время власти Трускавца просят Кабмин разрешить санаторно-курортным учреждениям принимать иностранцев на лечение в период действия постановления о временном запрете на въезд иностранцев в Украину.

Украинские санаторно-курортные учреждения смогут подаваться на государственные гранты институциональной поддержки в сфере туризма в рамках второго этапа программы от Украинского культурного фонда, Мининформполитики и Гостуризма, прием заявок по которому продлится до 21 сентября 2020 года.

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Об этом сообщила председатель Государственного агентства по развитию туризма Украины (ДАРТ) Марьяна Олеськив во время брифинга в рамках пресс-тура проекта «Мандруй Україною» в мэрии города-курорта Трускавец, передает корреспондент УНИАН.

«На втором этапе грантов упрощена процедура для участников, в том числе предоставлена возможность для санаторно-курортных учреждений подаваться. Это очень хорошая новость для Трускавца, ведь все эти учреждения, которые поддерживались работниками пока они не имели возможности работать во время карантина, сегодня могут претендовать на поддержку от государства», - пояснила руководительница Гостуризма.

В свою очередь власти Трускавца, который является крупнейшим оздоровительным курортом Украины, просят Кабмин разрешить санаторно-курортным учреждениям принимать иностранцев на лечение в период действия постановления о временном запрете на въезд иностранцев в Украину. Ведь ежегодно в город именно на лечение приезжает большое количество иностранных гостей, в первую очередь из Польши, Беларуси, Молдовы и Азербайджана, и сейчас город несет огромные убытки из-за того, что запланированные и проплаченные ранее поездки приходится отменять.

«Мы понимаем, что ДАРТ уже написал обращение с просьбой отменить это постановление, но учитывая разные обстоятельства мы видим, что оно тяжело идет и вряд ли будут какие-то изменения. Но если хотя бы изменить в том пункте, чтобы наши санаторно-курортные учреждения могли принимать иностранцев на отдых, это очень сильно нам поможет. Буквально на этой неделе я общался с польскими крупными туристическими операторами, у них уже есть сформированные туристические группы и они готовы их везти в Трускавец», - отметил советник мэра Трускавца по вопросам развития туризма Руслан Пристай.

Более того, как отмечает мэр Трускавца Андрей Кульчицкий, это может сказаться и на следующем сезоне, поскольку некоторые иностранные туроператоры уже не включают Украину в туристический трафик на следующий год.

В то же время мэр Трускавца уверяет, что благодаря своей медицинской направленности город способен обеспечить безопасность как гостей, так и жителей города.

«Трускавец - это в первую очередь лечебный курорт, основанный на бальнеологии и использовании минеральных вод, которые являются уникальными. Кроме того, здесь устоявшиеся медицинские традиции, целые поколения медиков. У нас около 600 врачей и около 2 тысяч среднего и младшего медицинского персонала. И вот эта ценность профилактики здоровья, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса, добавляет нам возможностей для работы. При этом санатории - это по сути те же больницы, просто у них более легкая атмосфера. Но там так же присутствует усиленная обработка поверхностей, и так было даже до пандемии, есть наличие медицинского персонала, а также осуществляется постоянный контакт с гостями и контроль их здоровья, они же лечиться приезжают. Просто теперь мы еще и контролируем наличие инфекционного заболевания», - пояснил Кульчицкий.

Туризм и коронавирус: ситуация в Украине

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Автор: Марина Григоренко