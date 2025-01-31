Заброшенный туннель под Лондоном превратят в необычную достопримечательность для туристов

Эта сеть туннелей была построена для того, чтобы жители Лондона скрывались от немецких бомбардировок во времена Второй мировой войны.

В разветвленной сети туннелей времен Второй мировой войны под Лондоном собираются открыть новую туристическую достопримечательность. Изначально их построили для того, чтобы жители города скрывались от немецких бомбардировок во время "Блица", пишет The Independent.

Туннели имеют протяженность около 1,6 километра и пролегают под старинным районом Холборн. Строительство было завершено в 1942 году, но немецкий "Блиц" был завершен в 1941 году. Поэтому туннели никогда не использовали по прямому назначению.

В издании поделились, что некоторые секции достаточно высоки, чтобы в них мог поместиться двухэтажный автобус. Отмечается, что превращением туннелей в достопримечательность займется бывший инвестиционный банкир Ангус Мюррей, который является исполнительным директором The London Tunnels.

Видео дня

Он рассказал журналистам, что хочет, чтобы туннели стали мемориалом, посвященным "Блицу". По его словам, эта достопримечательность будет частично музеем, частично выставкой и частично развлекательным пространством.

По оценкам Мюррея, реализация плана создания туристической достопримечательности, который был одобрен властями в 2024 году, обойдется примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов (149 миллионов долларов). Его компания надеется, что до 3 миллионов человек в год будут платить более 30 фунтов стерлингов (37 долларов) за посещение этого места.

Мюррей уверен, что сеть тоннелей в будущем может оказать такое же влияние на туризм в городе, как и знаменитый Лондонский глаз. В издании добавили, что эта достопримечательность привлекает более 3 миллионов посетителей ежегодно.

Мюррей заявил журналистам, что его достопримечательность будет готова для посещения к концу 2027 или началу 2028 года. Руководить будет компания, которая уже знакома с организацией развлекательных аттракционов.

Другие новости туризма

Ранее туристам назвали недооцененную "жемчужину" Испании. Эксперты считают, что влюбленным, которые собираются в спокойное романтическое путешествие, стоит выбрать Бильбао.

Кроме того, на одном из самых популярных туристических островов Греции активизировался вулкан. Власти провели совещание с учеными и спасательными службами, чтобы оценить риски.

Вас также могут заинтересовать новости: