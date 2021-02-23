Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС, который начнется в четверг.

Министр туризма Греции Харрис Теохарис призвал ввести сертификаты вакцинации, что позволит восстановить массовый туризм уже этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Некоторые страны сейчас очень озабочены. Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он, поскольку страны Северной Европы, похоже, не спешат с внедрением этой идеи в жизнь.

Отмечается, что экономика Греции в значительной степени зависит от международного туризма. Но позднее открытие туристического сезона в прошлом году было недостаточно для уменьшения бремени на бизнес, который пострадал в результате пандемии коронавирус.

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Вопрос о введении паспортов вакцинации планируется обсудить на саммите ЕС, который начнется в четверг.

Паспорт вакцинации: что известно

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Автор: УНИАН