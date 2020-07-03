Для посещения Черногории необходимо предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста, переведенный на черногорский или английский язык.

В Черногорию 4 июля отправится первый чартер с украинскими туристами.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Черногории в Украине госпожи Драгицы Панорац. Очертили пути активизации сотрудничества в политической, экономической и туристической сферах. Кстати, 4 июля в Черногорию улетит первый чартер с украинскими туристами", - заявил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, для посещения Черногории необходимо предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Тест должен быть сделан позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов), и результат должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык.

Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025. Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому нужно спрашивать в лаборатории о наличии указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране.

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