С начала 2023 года Китай наконец решил открыться для международного туризма, но оказалось, что далеко не все страны мира готовы принимать китайских туристов без ограничений.

Пекин пригрозил принять ответные меры против стран, которые вводят COVID-ограничения для прибывающих из Китая путешественников, после решения властей страны открыть границы для международного туризма.

Как пишет Sky News, такие заявления последовали после того, как целый ряд стран, включая США, Великобританию, Францию и Испанию, заявил, что людям, путешествующим с материкового Китая, перед полетом потребуется предоставить негативные результаты тестирования на COVID-19.

Такие требования власти этих стран объяснили ростом заболеваемости коронавирусом в Китае на фоне отмены некоторых из ее печально известных строгих правил по сдерживанию пандемии.

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Примечательно, что от путешественников из большинства других стран мира эти государства таких справок уже не требуют.

"Мы считаем, что ограничения на въезд, принятые некоторыми странами в отношении Китая, не имеют под собой научной основы, а некоторые чрезмерные действия еще более неприемлемы. Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по COVID в политических целях и будем принимать контрмеры на основе принципа взаимности", – заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

При этом она отметила, что Китай "готов улучшить коммуникацию" по этому вопросу.

В свою очередь Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что Китай пострадал от новых правил из-за "отсутствия всеобъемлющей медицинской информации". Однако если будут улучшения в вопросе обмена информацией и повышение прозрачности данных, то временные меры будут пересмотрены.

Ситуция с коронавирусом в Китае

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. По состоянию на начало 2023 года коронавирусом в мире заболели более 665 млн человек, из них почти 6,7 млн умерли. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертельных в истории.

После начала пандемии большинство стран мира закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения. К лету 2022 года почти все они вернулись к докоронавирусным правилам. Тем не менее, ряд стран, включая Китай с его политикой "нулевой толерантности к COVID", до сих пор оставались закрытыми.

В ноябре 2022 года Китай всколыхнули масштабные протесты из-за действующих в стране до сих пор жестких карантинных ограничений. Эти протесты стали самым сильным проявлением общественного неповиновения в стране за время пребывания Си Цзиньпиня у власти и совпали с самым медленным ростом экономики почти за полвека.

В итоге с начала декабря Китай резко сменил политику, отменив почти все свои внутренние COVID-ограничения. С 8 января 2023 года Китай решил открыться для международных путешествий.

Вместе с тем, на фоне смягчения ограничений в Китае наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным источников, китайские власти зафиксировали 250 миллионов случаев заражения коронавирусом в первые 20 дней декабря. При этом в одном лишь Шанхае в прошлом месяце было зарегистрировано 5,43 миллиона случаев заболевания, однако истинное число может быть намного выше, поскольку бессимптомные случаи больше не регистрируются.

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