Путеводитель Lonely Planet предлагает уже готовиться к будущим поездкам.

Пока украинцы готовятся к новому локдауну, вакцинированной части населения предложили рассмотреть самые перспективные для путешествий в следующем году страны, регионы и города.

Список туристически интересных направлений на 2022 год был составлен путеводителем Lonely Planet.

10 самых популярных стран и направлений

Острова Кука; Норвегия; Маврикий; Белиз; Словения; Ангилья; Оман; Непал; Малави; Египет.

10 самых популярных регионов

Вестфирдир (Исландия); Западная Вирджиния (США); Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай); Побережье графства Кент (Великобритания); Пуэрто-Рико (США); Сикоку (Япония); Пустыня Атакама (Чили); Синик Рим Риджинал (Австралия); Остров Ванкувер (Канада); Бургундия (Франция).

Топ-10 городов

Окленд (Новая Зеландия); Тайбэй (Тайвань); Фрайбург (Германия); Атланта (США); Лагос (Нигерия); Никосия (Кипр); Дублин (Ирландия); Мерида (Мексика); Флоренция (Италия); Кенджу (Южная Корея).

Читайте такжеЗавораживающие кадры: объявлены победители фотоконкурса для путешественников"После вынужденного перерыва пришло время "снять с полки" отложенные поездки и воплотить их в жизнь. Списки раскрывают мир во всем его чудесном и заманчивом разнообразии", — утверждает вице-президент Lonely Planet Том Холл.

Как уже сообщал УНИАН, Украина по сравнению с прошлым кварталом опустилась с 37 на 38 место в рейтинге паспортов мира из-за введения визы по прибытии с Кенией.

Автор: Станислав Кожемякин