Эксперты составили 30 лучших туристических направлений / фото ua.depositphotos.com

Пока украинцы готовятся к новому локдауну, вакцинированной части населения предложили рассмотреть самые перспективные для путешествий в следующем году страны, регионы и города.

Список туристически интересных направлений на 2022 год был составлен путеводителем Lonely Planet.

10 самых популярных стран и направлений

  1. Острова Кука;
  2. Норвегия;
  3. Маврикий;
  4. Белиз;
  5. Словения;
  6. Ангилья;
  7. Оман;
  8. Непал;
  9. Малави;
  10. Египет.

10 самых популярных регионов

  1. Вестфирдир (Исландия);
  2. Западная Вирджиния (США);
  3. Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай);
  4. Побережье графства Кент (Великобритания);
  5. Пуэрто-Рико (США);
  6. Сикоку (Япония);
  7. Пустыня Атакама (Чили);
  8. Синик Рим Риджинал (Австралия);
  9. Остров Ванкувер (Канада);
  10. Бургундия (Франция).

Топ-10 городов

  1. Окленд (Новая Зеландия);
  2. Тайбэй (Тайвань);
  3. Фрайбург (Германия);
  4. Атланта (США);
  5. Лагос (Нигерия);
  6. Никосия (Кипр);
  7. Дублин (Ирландия);
  8. Мерида (Мексика);
  9. Флоренция (Италия);
  10. Кенджу (Южная Корея).

Читайте такжеЗавораживающие кадры: объявлены победители фотоконкурса для путешественников"После вынужденного перерыва пришло время "снять с полки" отложенные поездки и воплотить их в жизнь. Списки раскрывают мир во всем его чудесном и заманчивом разнообразии", — утверждает вице-президент Lonely Planet Том Холл.

Как уже сообщал УНИАН, Украина по сравнению с прошлым кварталом опустилась с 37 на 38 место в рейтинге паспортов мира из-за введения визы по прибытии с Кенией.

Автор: Станислав Кожемякин