Пока украинцы готовятся к новому локдауну, вакцинированной части населения предложили рассмотреть самые перспективные для путешествий в следующем году страны, регионы и города.
Список туристически интересных направлений на 2022 год был составлен путеводителем Lonely Planet.
10 самых популярных стран и направлений
- Острова Кука;
- Норвегия;
- Маврикий;
- Белиз;
- Словения;
- Ангилья;
- Оман;
- Непал;
- Малави;
- Египет.
10 самых популярных регионов
- Вестфирдир (Исландия);
- Западная Вирджиния (США);
- Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай);
- Побережье графства Кент (Великобритания);
- Пуэрто-Рико (США);
- Сикоку (Япония);
- Пустыня Атакама (Чили);
- Синик Рим Риджинал (Австралия);
- Остров Ванкувер (Канада);
- Бургундия (Франция).
Топ-10 городов
- Окленд (Новая Зеландия);
- Тайбэй (Тайвань);
- Фрайбург (Германия);
- Атланта (США);
- Лагос (Нигерия);
- Никосия (Кипр);
- Дублин (Ирландия);
- Мерида (Мексика);
- Флоренция (Италия);
- Кенджу (Южная Корея).
Читайте такжеЗавораживающие кадры: объявлены победители фотоконкурса для путешественников"После вынужденного перерыва пришло время "снять с полки" отложенные поездки и воплотить их в жизнь. Списки раскрывают мир во всем его чудесном и заманчивом разнообразии", — утверждает вице-президент Lonely Planet Том Холл.
Как уже сообщал УНИАН, Украина по сравнению с прошлым кварталом опустилась с 37 на 38 место в рейтинге паспортов мира из-за введения визы по прибытии с Кенией.