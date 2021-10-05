Обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира.

Украина по сравнению с прошлым кварталом опустилась с 37 на 38 место в рейтинге паспортов мира из-за введения визы по прибытии с Кенией.

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 октября 2021 года данные Индекса паспортов на IV квартал от компании Henley & Partners.

В частности, обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира.

Как отмечают авторы исследования, закрытые последние 18 месяцев границы привели к самому большому разрыву в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга. Держатели паспортов Японии и Сингапура теоретически могут въехать на 166 стран больше, чем граждане Афганистана, которые имеют безвизовый доступ в 26 стран мира.

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"На практике страны "глобального Севера" ввели в действие самые строгие ограничения на въезд, связанные с Covid-19. В это же время многие страны с более низкими показателями наоборот открыли свои границы без взаимности со стороны стран с более сильными паспортами. Это создало разрыв в возможностях для путешествий даже для полностью вакцинированных путешественников из стран, находящихся в нижней части Индекса", – говорится в отчете по результатам исследования.

В частности, Япония, которая делит первое место с Сингапуром (192 безвизовых направления), до сих пор сохраняет запрет на въезд почти всех иностранных граждан. Германия, которая вместе с Южной Кореей занимает второе место (190 безвизовых направлений), ограничивает въезд граждан из примерно 100 стран.

В это же самое время Египет, занимающий 97 место в Индексе, не имеет ограничений, но его граждане могут получить доступ только к 51 пункту назначения по всему миру без предварительного получения визы. Точно так же Кения, которая занимает 77 место, не имеет запретов на въезд, но владельцы кенийских паспортов могут получить безвизовый доступ только к 72 странам без визы.

Страны СНГ при этом почти не изменили свои позиции за квартал наблюдений. Движения в рейтинге были также обеспечены изменениями в позициях других стран.

Как сообщал УНИАН, ранее в Henley & Partners назвали лучшие города для бизнеса и жизни в странах с действующими программами предоставления вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции.

Автор: Марина Григоренко