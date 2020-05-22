На Кинбурнской косе зацвело самое большое в Европе поле диких орхидей (видео)

Цвести орхидное поле будет до конца мая.

В Николаевской области зацвело самое большое в Европе поле диких орхидей.

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Как говорится в сюжете ТСН, находится природная достопримечательность на Кинбурнской косе, занимая площадь более 60 гектаров. Всего тут можно встретить 6 видов орхидей.

Уникальный природный цветник находится под охраной государства, потому что это территория национального парка. Поэтому здесь запрещено двигаться машинам, а в период цветения - выпасать скот.

Местные говорят: из-за засухи переживали, что орхидеи не зацветут, ведь этим цветам нужно много влаги, а зима в этом году была сухая. Впрочем, цветы появились. Цвести орхидное поле будет до конца мая.

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