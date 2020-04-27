Топ-7 уединенных курортов для летнего отдыха в Украине

Путешествуя, мы все больше и больше стремимся найти новые, красивые и неизведанные нами места. В условиях пандемии отдых в самых уединенных курортах будет только пользой для вашего здоровья.

Пока еще не начался пляжный сезон, у нас достаточно времени, чтобы решить, как и где провести лето. Карантин смягчат или отменят полностью, однако все равно стоит избегать слишком массовых курортов, а сосредоточиться на более уединенных.

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Вероятно, сезон отпусков украинцам придется провести в пределах своей страны. По прогнозам экспертов, границы многих стран откроются еще не скоро. Частичного ослабления карантина в Украине и европейских странах следует ожидать к концу лета, однако возобновление авиасообщения может произойти лишь в начале осени.

УНИАН собрал несколько вариантов для безопасного летнего отдыха в Украине.

Топ-7 курортов для отдыха летом 2020 в Украине

Бирючий остров (Херсонская область)

Добраться можно поездом Киев-Геническ до Геническа, оттуда на катере до острова примерно за 40 мин. Как вариант, можно доехать до Кирилловки (Запорожская область, Акимовский район) на маршрутном такси или автобусе, а далее 20 км на такси по суше - и вы на Бирючем острове.

Сам остров находится в Азовском море, но связь с материковой частью доступна преимущественно летом, осенью ее часто заливает водой. Территория острова закрыта от случайных отдыхающих, поэтому договорившись об экскурсии с егерями, в здешних местах можно встретить ланей, оленей, куланов, антилоп которых на Бирючьем насчитывается очень большое количество. Также на этом острове находится дача, которую когда-то себе построил Никита Хрущев.

На острове в круглогодичном режиме работает веб-камера, установленная буквально в 500 метрах от забора заповедника. Расположена она на вилле "Takidabay" и транслирует вид на практически безлюдный пляж.

Здесь можно отдыхать с палатками или поселиться в одном из отелей или баз отдыха. Стоимость номера на Бирючьем статусом на 2017-й год - от 600-700 до 5000-6000 грн/сутки. Одним словом, отличное место для отдыха на малозатронутой человеком природе.

Белое озеро (Владимирецкий р-н, Ровенская область)

Из Киева на автобусе доехать до Кузнецовска или Владимерца, что находятся в Ровенской области. Дальше на автобусе ехать до базы отдыха “Белое озеро”.

Вода этого озера с песчаными берегами, славится своими целебными свойствами. На территории базы есть санаторий. Вода содержит много глицерина, поэтому после купания можно не вытираться, кожу не стягивает. Озеро чистое и вода прозрачная - видимость до 2-х метров. Есть много пирсов для любителей порыбачить или попрыгать в воду. Также можно брать напрокат лодки и катамараны.

Если расположиться не на территории базы, то можно поставить палатки. На самой территории это будет стоить 20 грн за место. Проживание в домике обойдется в пределах 200 грн/сутки.

Кинбурнская коса (Николаевская область)

Это Очаковский район Николаевской области. Вас ждут пляжи с белым песком, ароматы хвойного леса и степей. К тому же на косе есть залежи целебных грязей. Место пока не очень популярно в качестве курорта, поэтому на кучу ресторанов и кафе не надейтесь. Однако на пляже можно лежать в относительной тишине и "пахлава медовая" не будет ходить возле вашего носа.

Хорлы (Херсонская область)

Херсонская область, полуостров Горький Кут. Кроме купания в Черном море можно вволю мазаться целебными грязями, а широкие берега, покрытые морскими водорослями, богатыми йодом. Море чистое и теплое: + 25- + 30 градусов.

При въезде в Хорлы увидите фонтан высотой в два метра - из-под земли бьется артезианская вода температурой 9 градусов. Есть кафе и ресторанчики, кинотеатр и дискотеки, аквапарк. На территории поселка есть рынок, банкомат, магазины, библиотека и компьютерные залы.

Остров Джарылгач

Джарылгач является самым большим островом в Украине и Черном море вообще. Он уникален тем, что это самый крупный в Европе незаселённый остров. Одной из визитных карточек острова есть старый маяк, которому уже более 100 лет. Установили его в 1902 г. по проекту в одного из учеников Эйфеля. Также он известен своими лечебными грязями и солеными озерами, вода в которых имеет высокое содержание йода и брома. Это настоящий рай для интроверта или для тех пар, которые хотят уединиться.

Курортное (Одесская область)

Береговая линия в районе Курортного представляет собой обрывистый берег, высотой местами до 30 метров. Для доступа к морю в селе и возле него прорыты пологие спуски на пляж. Полоса пляжей достаточно длинная.

Курортное - удобное место для любителей "дикого" отдыха. Есть где и машину поставить, и к морю спуститься. С высоких обрывов открывается красивый вид на море. В поселке есть возможность поселиться с более комфортными условиями проживания в одной из многочисленных баз отдыха.

Палатки разбивают возле обрыва или поближе к морю, на пляже. Ввиду удаленности от Одессы и Затоки, на пляжах Курортного немноголюдно. Морское дно пологое, песок - чистый и мелкий. Полоса пляжей тянется от Курортного до Лебедевки.

Сасыкская пересыпь (Одесская область)

Самым длинным участком такого берега можно считать Сасыкскую пересыпь на границе Килийского и Татарбунарского района. Туда запросто можно доехать одесситам, выехав в пятницу вечером и возвращаться вечером в воскресенье.

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Десятки километров сплошного прекрасного пляжа с мелким песком. Туда выезжают в основном "палаточники" из Измаила, Молдовы и украинской Бессарабии... Но место себе вы всегда найдете.

Есть места и совсем рядом с Одессой. В районе лоцманской вышки морского порта Южный, в самом Южном, со стороны Сычавского озера вы также можете подъехать на машине и совершенно бесплатно обосноваться. Правда, людей там уже много, а удобств нет. Но на пару дней - вполне возможно.

Летний отдых в Украине 2020: видео

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