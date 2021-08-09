Ограничения отменяются для всех граждан Украины, которые приедут прямым рейсом или транзитом через страны из "зеленого списка" Финляндии.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что с сегодняшнего дня полноценно восстанавливается пассажирское движение между Украиной и Финляндией.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины".

"С 9 августа 2021 года пассажирское движение между Финляндией и Украиной нормализуется", - говорится в сообщении.

В частности, всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины или транзитом через страны, также включены в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны. Однако в дальнейшем остаются действующими требования по карантинным ограничениям.

Читайте такжеУкраинские туристы стали лидерами среди отдыхающих в Турции"Все лица, прибывающие из любых третьих стран (в т.ч. из Украины) и прошли полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что от даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней", - говорится в сообщении.

Так, Финляндия признает следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD и CoronaVac.

При этом, граждане Украины, не имеющие подтверждения полного курса вакцинации при пересечении государственной границы Финляндии, должны предоставить один из таких документов:

сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, признаваемой Финляндией. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию.

сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделан в Украине не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию.

"Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что человек переболел COVID-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия в Финляндию. Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешествующих. Запись на прохождение ПЦР-теста возможна через сайт: https://www.finentry.fi/en", - говорится в сообщении.

Соответствующие инструкции по содержанию и формату сертификата вакцинации и сертификата отрицательного ПЦР-теста опубликованы на веб-странице Института здравоохранения Финляндии. Все сертификаты должны быть переведены на английский язык.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия отменила ужесточенные правила пересечения границы для украинцев. С 7 августа 2021 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавирус.

Автор: Виталий Саенко