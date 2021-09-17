Дмитрий Комаров в Пакистане / фото пресс-службы 1+1

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку: Пакистан", который выйдет 18 сентября в 18:30 на 1+1, украинский путешественник Дмитрий Комаров покажет, как в 21 веке живут кочевые народы Пакистана, в чем похожи украинцы и пакистанцы, и узнает, насколько опасен закрытый город Кветта.

Как сообщает пресс-служба 1+1, Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.

Дмитрий Комаров на мотоцикле сквозь песчаные дюны отправился на поиски местных племен, чтобы познать настоящую жизнь кочевников. Однако путь оказался непростым – транспорт Комарова увяз в песках, поэтому часть дороги ему пришлось преодолеть пешком.

Дмитрий Комаров в Пакистане / фото пресс-службы 1+1

Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. Ученые считают, что ромы пришли из индийских племен, населяющих штат Раджастан. Эти люди всю жизнь кочуют по пустыне и выживают благодаря верблюдам и их молоку. Животных разводят на продажу. Стоимость одного верблюда может доходить до нескольких тысяч долларов, а покупатели приезжают даже из других стран. Но сами кочевники живут в очень трудных условиях. Их дети не ходят в школу, а некоторые взрослые даже не умеют считать.

Дмитрий Комаров в Пакистане / фото пресс-службы 1+1

"У кочевников в пустыне Тар нет дома в принципе, они всю жизнь перевозят по пескам свои кровати и одеяла на повозках, запряженных осликами. Это и есть их передвижные дома. Кочуют вслед за верблюдами. Хозяевам верблюдов эти люди приносят миллионы долларов. Сами же живут очень скромно", – рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут в лагерь кочевников, где познакомятся с их бытом. Здесь моют посуду, используя вместо моющего средства песок, а вместо губки – обычную траву. В пустыне принято красить глаза – к тому же, не только женщинам, но и мужчинам, и даже детям. Кочевники используют для этого сурьму – косметический карандаш, в состав которого входит натуральная сажа и измельченные минералы. Они верят, что так смогут защитить глаза от сухого пустынного климата. Дмитрий Комаров также на себе испытал этот необычный макияж.

Дмитрий Комаров в Пакистане / фото пресс-службы 1+1

По традиции "Мира наизнанку", Дмитрий Комаров попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Путешественник привез им черный хлеб и красную икру. Однако кочевники весьма осторожно отнеслись к такому угощению. Понравились ли им украинские деликатесы – смотрите в новой программе.

Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки здесь не дарят, а ожидают от гостя.

"В один момент гостеприимство кочевого народа растворилось. И появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи. Охрана нам сообщила, что необходимо быстро идти. Но уехать от этих людей не так просто. В машину, где лежит вся наша аппаратура, залезли несколько мужчин. А остальные обступили ее", – рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров в Пакистане / фото пресс-службы 1+1

Уладить конфликт и безопасно выехать по ночной пустыне Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу.

Далее команда "Мира наизнанку" отправится в Белуджистан – самую опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Попасть сюда без специальных разрешений очень сложно.

Читайте также"Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ": Дмитрий Комаров покажет самую опасную сторону ПакистанаБелуджистан – исторический регион, который поделен между тремя странами: Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Здесь живет большая часть народа белуджи, у которых свой язык, традиции и одежда. Их легко отличить от других пакистанцев по особенно большим тюрбанам. Напряженная ситуация в этом регионе связана с тем, что часть народа белуджи хочет отделиться и создать свое государство.

Кветту, столицу провинции, называют городом-тюрьмой. Из-за частых вооруженных конфликтов, Дмитрия Комарова будет сопровождать военный конвой из четырех джипов и с вооруженной охраной. Город настолько опасен, что выходить на улицу без охраны иностранцу здесь нельзя.

"Кветта, к большому сожалению, – один из самых закрытых городов на земле. Туристам там есть, что посмотреть, но пока это опасно. Сейчас это настоящая крепость для иностранца. Приезжие здесь чаще всего оказываются в отеле или полицейском участке. И в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны", – говорит Дмитрий.

Комарову удалось попасть на самый важный праздник для этого региона – День белуджской культуры. У зрителей будет уникальная возможность увидеть традиции местного народа. Жители города расскажут путешественнику, как стать настоящим белуджи и научат его традиционном белуджському танца. Кроме того, "Мир наизнанку" узнает, чего общего у украинцев и местных жителей.

Кветту также называют мясной столицей Пакистана. Комаров изучит визитку региона – традиционную белуджистанську кухню. Внешне полуразрушенное здание не назовешь самым популярным рестораном местной кухни, но именно оно популярно на весь регион. Здесь готовят только одно блюдо, а местные жители стараются заказывать его заранее из-за большой популярности. Кулинарная визитная карточка белуджей – барашек, приготовленный по особому рецепту в подземной глиняной печи. Путешественнику представилась уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански.

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Автор: Марина Григоренко