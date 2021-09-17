"Мир наизнанку: Пакистан" покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку: Пакистан", который выйдет 18 сентября в 18:30 на 1+1, украинский путешественник Дмитрий Комаров покажет, как в 21 веке живут кочевые народы Пакистана, в чем похожи украинцы и пакистанцы, и узнает, насколько опасен закрытый город Кветта.

Как сообщает пресс-служба 1+1, Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.

Дмитрий Комаров на мотоцикле сквозь песчаные дюны отправился на поиски местных племен, чтобы познать настоящую жизнь кочевников. Однако путь оказался непростым – транспорт Комарова увяз в песках, поэтому часть дороги ему пришлось преодолеть пешком.

Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. Ученые считают, что ромы пришли из индийских племен, населяющих штат Раджастан. Эти люди всю жизнь кочуют по пустыне и выживают благодаря верблюдам и их молоку. Животных разводят на продажу. Стоимость одного верблюда может доходить до нескольких тысяч долларов, а покупатели приезжают даже из других стран. Но сами кочевники живут в очень трудных условиях. Их дети не ходят в школу, а некоторые взрослые даже не умеют считать.

"У кочевников в пустыне Тар нет дома в принципе, они всю жизнь перевозят по пескам свои кровати и одеяла на повозках, запряженных осликами. Это и есть их передвижные дома. Кочуют вслед за верблюдами. Хозяевам верблюдов эти люди приносят миллионы долларов. Сами же живут очень скромно", – рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут в лагерь кочевников, где познакомятся с их бытом. Здесь моют посуду, используя вместо моющего средства песок, а вместо губки – обычную траву. В пустыне принято красить глаза – к тому же, не только женщинам, но и мужчинам, и даже детям. Кочевники используют для этого сурьму – косметический карандаш, в состав которого входит натуральная сажа и измельченные минералы. Они верят, что так смогут защитить глаза от сухого пустынного климата. Дмитрий Комаров также на себе испытал этот необычный макияж.

По традиции "Мира наизнанку", Дмитрий Комаров попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Путешественник привез им черный хлеб и красную икру. Однако кочевники весьма осторожно отнеслись к такому угощению. Понравились ли им украинские деликатесы – смотрите в новой программе.

Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки здесь не дарят, а ожидают от гостя.

"В один момент гостеприимство кочевого народа растворилось. И появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи. Охрана нам сообщила, что необходимо быстро идти. Но уехать от этих людей не так просто. В машину, где лежит вся наша аппаратура, залезли несколько мужчин. А остальные обступили ее", – рассказал Дмитрий Комаров.

Уладить конфликт и безопасно выехать по ночной пустыне Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу.

Далее команда "Мира наизнанку" отправится в Белуджистан – самую опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Попасть сюда без специальных разрешений очень сложно.

Читайте также"Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ": Дмитрий Комаров покажет самую опасную сторону ПакистанаБелуджистан – исторический регион, который поделен между тремя странами: Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Здесь живет большая часть народа белуджи, у которых свой язык, традиции и одежда. Их легко отличить от других пакистанцев по особенно большим тюрбанам. Напряженная ситуация в этом регионе связана с тем, что часть народа белуджи хочет отделиться и создать свое государство.

Кветту, столицу провинции, называют городом-тюрьмой. Из-за частых вооруженных конфликтов, Дмитрия Комарова будет сопровождать военный конвой из четырех джипов и с вооруженной охраной. Город настолько опасен, что выходить на улицу без охраны иностранцу здесь нельзя.

"Кветта, к большому сожалению, – один из самых закрытых городов на земле. Туристам там есть, что посмотреть, но пока это опасно. Сейчас это настоящая крепость для иностранца. Приезжие здесь чаще всего оказываются в отеле или полицейском участке. И в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны", – говорит Дмитрий.

Комарову удалось попасть на самый важный праздник для этого региона – День белуджской культуры. У зрителей будет уникальная возможность увидеть традиции местного народа. Жители города расскажут путешественнику, как стать настоящим белуджи и научат его традиционном белуджському танца. Кроме того, "Мир наизнанку" узнает, чего общего у украинцев и местных жителей.

Кветту также называют мясной столицей Пакистана. Комаров изучит визитку региона – традиционную белуджистанську кухню. Внешне полуразрушенное здание не назовешь самым популярным рестораном местной кухни, но именно оно популярно на весь регион. Здесь готовят только одно блюдо, а местные жители стараются заказывать его заранее из-за большой популярности. Кулинарная визитная карточка белуджей – барашек, приготовленный по особому рецепту в подземной глиняной печи. Путешественнику представилась уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански.

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Автор: Марина Григоренко