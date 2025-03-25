По данным СМИ, на борту этого судна есть тысячи произведений искусства.

Пассажиров лайнера Queen Anne компании Cunard, которые отправились в 111-дневный кругосветный круиз, при прохождении через Сулу и Сулавеси предупредили о возможной опасности.

Блогер lillydapink опубликовала в TikTok видео из каюты, на котором можно услышать, как людей просят соблюдать повышенные меры безопасности. Пассажиров попросили ночью не выходить на палубу, а также закрыть шторы и выключить свет.

Как пишет Business Insider, в январе лайнер отправился из Германии в первое путешествие. Капитан обратился к отдыхающим перед началом плавания в водах, которые Международный антитеррористический центр когда-то назвал "рассадником преступности, пиратства и терроризма".

В водах между Индонезией, Малайзией и Филиппинами ранее похищали людей с целью получения выкупа, поэтому судам рекомендовали избегать этого района. Отмечается, что с января 2020 года там не зафиксировали ни одного случая похищения.

Несмотря на то, что под прицелом пиратов обычно оказываются не круизные лайнеры, а нефтяные танкеры и контейнеровозы, в Cunard объяснили, что в определенных районах всегда принимают меры предосторожности:

"В рамках стандартных морских процедур наши капитаны могут делать предупредительные объявления во время плавания через определенные регионы. Не было никакой конкретной угрозы для корабля или его гостей".

Другие новости о круизных лайнерах

В прошлом году стало известно, что судно Norwegian Dawn забыло восьмерых своих пассажиров на африканском острове Сан-Томе и Принсипи. Они догнали лайнер в Сенегале, однако этот путь занял 48 часов.

Также СМИ писали об американских супругах пенсионеров, которые решили продать почти все свое имущество и отправиться в кругосветное путешествие.

Вас также могут заинтересовать новости: