Тепер знаменитый проект о путешествиях будут снимать два оператора.

30 октября 2021 год в 18:30 на телеканале 1+1 стартует новый сезон тревел-шоу "Мир наизнанку", в котором ведущий проекта Дмитрий Комаров вместе со своими незаменимым оператором Александром Дмитриевым будет исследовать "жемчужину Анд" Эквадор.

Тем не менее, на этот раз в команде произошло важное изменение – в съемках был задействован не один, а сразу два оператора. Кроме Дмитриева, к съемкам Эквадора подключился и второй оператор Александр Шилов, сообщила пресс-служба 1+1.

Телезрители хорошо помнят Шилова по непальскому сезону. Тогда, во время съемок спасательной операции после авиакатастрофы, Александр Дмитриев порвал коленную связку, и ему на смену прилетел второй оператор. По такому стечению обстоятельств Александр Шилов снимал практически половину непальского сезона.

Проект о родной стране "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий сразу принял решение снимать на две камеры. Это позволило сделать выпуски максимально насыщенными кадрами, а в некоторых съемках задействовать Дмитриева в качестве участника, а не оператора, что очень понравилось телезрителям. Так, в первом сезоне "Мандруй Україною…" вторым оператором стал Сергей Мацко, а во втором – Александр Шилов.

Потому было принято решение повторить этот опыт и в новом сезоне "Мира наизнанку".

"Мир наизнанку" меняется, растет и развивается. В каждом сезоне мы ставим себе новую планку, чтобы удивлять зрителей все больше и больше – не только сюжетами, но и качеством материала. Наш опыт в проекте "Мандруй Україною", который снимали два оператора, оказался очень успешным. И мы решили - а почему бы и нет? Надо попробовать снимать весь Эквадор в таком же составе. Это позволило снять то, что невозможно снять вдвоем. Представьте: идет какой-то праздник, активное и очень динамичное мероприятие, все на бегу. Дмитриев не отходит от меня ни на шаг – я все время комментирую происходящее на камеру. Чтобы снять атмосферу – он отвлекается от работы со мной, либо я сам снимаю второй камерой. А ведь еще нужно снимать дроном или показать атмосферу страны. В этом случае второй оператор необходим – пока мы с Сашей делаем репортаж, он может летать квадрокоптером и снимать то, что происходит вокруг. Так зритель увидит и узнает гораздо больше, и мы не упустим важные детали", – рассказал Комаров.

Прокомментировал свои ощущения от нового формата работы и оператор с 10-летним стажем в "Мире наизнанку" Александр Дмитриев.

"Мы всегда снимали на одну камеру – в этом масса плюсов. Но есть и важная особенность – я не могу одновременно снимать и Диму, и то, что происходит вокруг. Невозможно объять необъятное. Когда есть партнер, который всегда подстрахует, снимет атмосферу вокруг и позволит мне в самый важный момент сконцентрироваться на работе с Димой, не отвлекаясь, например, на дрон – это только улучшает работу. Так мы можем снимать еще круче", – отметил Дмитриев.

Как пояснил Комаров, главным оператором проекта по-прежнему остается Александр Дмитриев – именно он всегда рядом с ведущим и снимает ключевые сюжеты.

Как ранее сообщл УНИАН, в Эквадоре команда "Мира наизнанку" пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.

Предыдущие выпуски тревел-шоу "Мир наизнанку":

Автор: Марина Григоренко