Рейсы будут выполнены 4, 11, 18 и 25 марта.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев, сообщила пресс-служба перевозчика.

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Отмечается, что компания выполнит рейсы 4, 11, 18 и 25 марта.

Пресс-служба также сообщила об условиях въезда в Узбекистан по состоянию на 14 февраля.

«По прибытии в Узбекистан граждане Украины должны подписать обязательство пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по месту жительства или в отеле. Вне зависимости от наличия справки об отсутствии заболевания COVID-19, по прибытии в Узбекистан граждане Украины обязаны пройти экспресс-тестирование на антигены к COVID-19 за свой счет», - сказано в сообщении.

Также SkyUp рекомендовал проверять актуальную информацию о правилах пересечения границ в официальных источниках, в частности, на сайтах Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения Украины.

Планы SkyUp Airlines на 2021 года

Авиакомпания SkyUp Airlines весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице – Киев.

С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также из Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец