Через этот регион в Греции протекает аж три реки.

Когда люди думают о Греции, то представляют прекрасные пляжи, солнце и теплое Средиземное море. Однако гораздо менее исследованным является горный регион, который многие называют "Греческой Швейцарией", пишет Express.

Речь идет о городе Аграфа, который спрятан в центре страны. Он отличается великолепными горами и деревнями, а также монастырями, которые встроены в скалы. Также там есть три реки Ахелус, Аграфиотис и Мегдова, которые протекают через регион.

"Здесь нет крупных городов, а население региона составляет всего 11 000 человек, которые разбросаны по небольшим деревням, прижавшимся к горным склонам. Хотя туризм является важной частью местной экономики, вы не увидите здесь ничего похожего на толпы туристов, которые можно встретить в некоторых других регионах Греции", - отмечают в материале.

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В издании рассказали, что Аграфа с греческого означает "неписаная". Этот город был назван из-за своей удаленности и сложного рельефа, ведь его было трудно отразить на первых картах мира. Кроме того, это даже был один из немногих регионов, который не попал под власть Османской империи.

"Хотя регион был оккупирован во время Второй мировой войны, Аграфа также стала первым местом в Греции, которое освободилось от нацистов, когда повстанцы выгнали гитлеровскую армию", - добавили в материале.

Ни одно путешествие по сельской Греции не может обойтись без посещения монастыря, а этот город имеет много таких зданий, которые спрятаны в лесах и на горных склонах, где посетители могут чувствовать совсем другой темп жизни.

В то же время экономика региона значительно зависит от продажи древесины и сельского хозяйства, а строительство дамбы Пластирас в 1950-х годах создало много рабочих мест для местных жителей.

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