Этот пляж поражает своей загадочностью и красотой.

Бухту Порт-Нанвен, которая спрятана в отдаленном уголке Англии, в народе называют "Пляж Яйца Динозавра". Она может быть одной из самых сокровенных тайн церемониального графства Корнуолл, пишет Express.

Эта бухта, которая спрятана на извилистой дороге, где мало кто из туристов решается на прогулку, кажется совсем из другого времени. Также на пляже этого места есть камни, которые напоминают яйца динозавров, вылупляющиеся из яиц.

"Знаковые скалы были сформированы штормами около 120 000 лет назад - и после того, как слишком много людей пытались забрать их домой в качестве сувениров, Национальный фонд вступился за защиту древних камней. Несмотря на то, что они не находятся на туристической тропе, они неожиданно - но вполне заслуженно - попали в список 50 лучших пляжей Европы по версии Guardian", - отметили в материале.

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Отмечается, что яйцевидные валуны, которые образовались в древности, можно увидеть на пляже и внутри самих скал. По словам историка Элизабет Дейл, их видно благодаря "поднятому пляжу", который образовался во время ледникового периода.

"Пляж Порт-Нанвен на самом деле имеет так называемый "поднятый пляж", образовавшийся где-то со времен последнего ледникового периода. Также известный как "морская терраса", этот поднятый пляж первоначально сформировался во время последнего "межледникового подъема", периода повышения уровня моря, вызванного таянием ледниковых покровов. Затем, когда уровень моря снова упал, пляж остался высоким и сухим. Во время бурного моря и очень высоких весенних приливов волны иногда могут достигать высоты", - объяснила Дейл.

По словам туристов, до этого пляжа можно добраться на машине, однако лучше пройтись пешком, чтобы не пропустить живописные пейзажи.

"Тем, кто хочет увидеть песок, следует спланировать свой визит соответствующим образом, поскольку он открыт лишь несколько часов в день во время отлива. Те, кому посчастливилось стать свидетелем, могут увидеть сапсанов, которые гнездятся на скалах выше", - подчеркнули в материале.

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