Остров известен своими пляжами с белым песком и сухой теплой погодой.

В то время, когда жители Канарских островов протестуют против наплыва туристов, для искателей комфортного отдыха с невероятной природной красотой существует альтернативный вариант. Об этом пишет Express.

Авторы пишут, что Санта-Мария - живописный остров, расположенный в восточной группе Азорского архипелага в Португалии. Он известен своими белыми песчаными пляжами и теплым сухим климатом.

"Региональное правительство предприняло значительные шаги для сохранения нескольких природных ландшафтов на острове, определив их как объекты природного интереса. Эти меры направлены на поддержку усилий по сохранению и защите эндемичных видов флоры и фауны, а также предоставление рекреационных пространств и возможностей для познания природы", - говорится в статье.

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Отмечается, что Санта-Мария может похвастаться мягким средиземноморским климатом благодаря своему расположению в Атлантическом океане и влиянию Гольфстрима:

"Лето, как правило, сухое и теплое, а зима приносит большую часть осадков за год, хотя температура остается приятно мягкой. Санта-Мария суше, чем остальные острова архипелага, получает меньше половины осадков, чем остров Флорес на западе".

Остров также может похвастаться своим культурным наследием: это можно увидеть в его зданиях, церквях, вспомогательных сооружениях и военных сооружениях, многие из которых были реконструированы, законсервированы и сохранены для сохранения их исторической и культурной ценности.

"Поскольку Санта-Мария был первым колонизированным островом на Азорских островах, он может похвастаться древними образцами этих объектов, которые выдержали испытание временем благодаря отсутствию исторической вулканической активности и меньшему количеству землетрясений", - пишет издание.

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