За нарушение запрета туристам и гостям города грозит штраф до 500 евро.

Итальянская Венеция, страдающая от чрезмерного туризма, вводит все новые и новые запреты – от введения платы за въезд до ограничений для туристических групп.

Теперь же местные власти решили ввести еще одно временное ограничение для горожан и гостей города: мэр Венеции Луиджи Бругнаро на днях подписал указ об ограничении продажи алкоголя в канун Нового года в городе, сообщает ANSA.

По его словам, эта мера направлена на защиту безопасности людей и обеспечение проведения запланированных в городе мероприятий в безопасных условиях.

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Таким образом, магазины Венеции не смогут продавать алкоголь с 19:00 31 декабря 2024 года до 6:00 1 января 2025 года.

Людям также будет запрещено приносить и употреблять напитки, в том числе алкогольные, в общественных местах.

Кроме того, под запрет попали перцовые баллончики.

Несоблюдение нового требования может повлечь за собой штрафы в размере от 25 до 500 евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Венеция расширила свою территорию за счет нового острова, который образовался благодаря недавно установленным городским противопаводковым барьерам.

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