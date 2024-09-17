Пандемия и война значительно изменили туристические привычки украинцев. Сегодня путешествия приобретают новый смысл и важность, становясь способом восстановить душевное равновесие и вернуть ощущение нормальности. Но для многих они остаются недоступными. Из-за войны многие украинцы не могут выехать за границу, что сформировало новый контекст туризма в Украине и изменило подход к планированию и выбору направлений.

Сегодня на первый план вышли безопасность и гибкость. Украинцы выбирают направления, где можно чувствовать себя изолированно и спокойно, а также с надежной туристической инфраструктурой. Среди внутренних направлений особой популярностью пользуются Карпаты и Закарпатье - благодаря своим природным условиям и возможностям для активного отдыха. Для зарубежных поездок украинцы чаще выбирают европейские страны, такие как Польша, Чехия, Греция и Турция, которые предлагают гибкие условия бронирования и гарантируют высокий уровень безопасности.

Согласно данным Expedia и Booking.com, в 2023 году количество запросов на "безопасные путешествия" и "гибкие условия бронирования" увеличилось на 35%. А исследования Skift показывают, что 70% украинских туристов сейчас предпочитают бронирование с возможностью бесплатной отмены или изменения дат. Видео дня

Помимо безопасности и гибкости, одним из главных трендов среди украинских туристов стал сознательный туризм. Украинцы теперь уделяют больше внимания экологическим вопросам, предпочитают направления, которые минимально влияют на окружающую среду. Экотуризм в Карпатах набирает популярность: все больше людей выбирают отдых на природе, походы, проживание в экологически чистых домиках и агроусадьбах. По данным Airbnb, за последний год запросы на жилье с экологически дружелюбным опытом выросли на 40%.

Кроме того, украинские путешественники все чаще стремятся к локальному и культурному опыту. Им важно не только посетить популярные достопримечательности, но и погрузиться в культуру, традиции страны. Туристы выбирают агро- и этно-усадьбы, где можно принять участие в мастер-классах по приготовлению местных блюд, научиться народным ремеслам.

Рост цифровой нагрузки приводит к тому, что все больше украинцев стали искать возможность провести время вдали от экранов. Цифровой детокс стал одним из заметных трендов в туристических предпочтениях.

Люди стремятся к тишине и уединению, выбирая горные районы Карпат, базы отдыха у озер и фермерские усадьбы. Многие отели предлагают специальные пакеты без доступа к интернету, создавая идеальные условия для полной перезагрузки и связи с природой. По данным Google, в 2023 году количество поисковых запросов, связанных с "цифровым детоксом" и "уединенными местами", увеличилось на 25%.

Особое внимание стоит уделить путешествиям украинских женщин. Многие из них оказались вынуждены покинуть Украину, и сейчас продолжают путешествовать, зачастую вместе с детьми. Для украинок туризм стал способом обрести временную стабильность и передохнуть, отвлечься от повседневного стресса. Они выбирают безопасные семейные направления, где созданы условия для спокойного и комфортного отдыха.

В то же время, набирают популярность соло-путешествия среди женщин. Для многих это не только способ исследовать мир, но и возможность обрести внутреннюю гармонию и укрепить независимость. При этом, при планировании путешествий женщины уделяют особое внимание безопасности, предпочитая страны и города с развитой инфраструктурой и благоприятными условиями для пребывания.

Цифровой маркетинг играет важную роль в адаптации брендов к текущим условиям и поддержке украинских путешественников. Используя большие данные и аналитику, международные и украинские компании могут предложить более релевантные варианты путешествий, включая безопасные направления, гибкие условия и специальные акции для семей.

Например, SkyUp Airlines и JoinUP! активно адаптировали свои стратегии в условиях пандемии и войны, чтобы оставаться на связи со своей аудиторией. SkyUp Airlines сконцентрировалась на специальных рейсах, включая эвакуационные и гуманитарные полеты, помогая украинцам и иностранным гражданам добраться до безопасных мест. В свою очередь, JoinUP! использует свои цифровые каналы для информирования путешественников о доступных направлениях, изменениях в условиях въезда и актуальных акциях, а также предлагает гибкие условия для планирования поездок.

Другие тревел-агентства, такие как Travel Professional Group и туроператор Kompas, также сфокусировались на продвижении туристических продуктов, ориентированных на внутренний и международный экотуризм, предлагая безопасные и уникальные варианты отдыха.

Бренды активно используют инструменты анализа трендов и настроений путешественников, такие как Google Trends и Ahrefs, чтобы быстро реагировать на изменения предпочтений. Аналитика социальных сетей через Hootsuite Insights помогает отслеживать разговоры о путешествиях в реальном времени, выявляя новые тренды и потребности…

Туризм для украинцев в 2024 году – это уже не просто развлечение, а возможность найти баланс, восстановить силы и адаптироваться к новым реалиям.

Пользоваться спросом будут безопасные направления с уникальным культурным опытом и гибкими условиями бронирования. Важную роль продолжают играть и бренды, которые адаптируют свои предложения под потребности украинских женщин, семей и тех, кто смог выехать за границу. А ключевыми инструментами в создании релевантного и безопасного опыта для путешественников станут цифровой маркетинг и персонализация на основе больших данных. И, несмотря на все вызовы, туризм продолжит развиваться, предлагая украинцам путешествия, которые действительно имеют значение в современном мире.

Анжелика Еремеева, цифровой маркетолог в тревел-индустрии